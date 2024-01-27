Стало известно расписание матчей 1/4 финала Кубка России

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Пресс-служба Фонбет Кубка России опубликовала расписание матчей четвертьфинала турнира. В Пути РПЛ пройдут ответные встречи. В Пути регионов победители противостояний определятся по итогам одного матча.

Путь РПЛ. 1/4 финала. Ответные матчи

12 марта (вторник)

20:15 мск. ЦСКА (Москва) – «Ростов».

13 марта (среда)

20:15 мск. «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Москва).

14 марта (четверг)

18:00 мск. «Спартак» (Москва) – «Оренбург».

18:00 мск. «Локомотив» (Москва) – «Балтика» (Калининград).

Путь регионов. 1/4 финала. Этап 1

12 марта (вторник)

18:00 мск. «Химки» (Московская область) – «Краснодар».

13 марта (среда)

15:30 мск. «Волгарь» (Астрахань) – «Ахмат» (Грозный).

18:00 мск. «Родина» (Москва) – «Урал» (Екатеринбург).

14 марта (четверг)

12:00 мск. «СКА-Хабаровск» – «Сочи».