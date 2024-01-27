В «Пари НН» ждут ещё одного полузащитника и нападающего

«Пари НН» продолжает укреплять состав перед второй частью сезона-2023/2024. Команду Сергея Юрана уже пополнили четыре футболиста: полузащитников Георгия Марадишвили и Никиту Ермакова нижегородцы арендовали, соответственно, у «Локомотива» и ЦСКА, атакующего хавбека Валерия Царукяна приобрели у «Алании». Центральный защитник Кирилл Глущенков пришёл из белорусского «Торпедо» свободным агентом.

На этом комплектация команды не завершена. Как сообщил корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко источник, знакомый с ситуацией, на втором сборе к «Пари НН» присоединятся ещё два футболиста — полузащитник и нападающий. Кроме того, ожидается приезд на просмотр молодого российского вратаря.

После 18 туров РПЛ «Пари НН» заработал 24 очка и занимает девятое место.