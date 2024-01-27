Юран: даже если игрок из ЦСКА или «Локомотива», это не значит, что он будет основным у нас

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран рассказал о беседах с новичками команды.

«Я со всеми нашими новичками беседовал, объяснил свои требования и донёс главную мысль, что у меня нет деления на основных и неосновных игроков. Даже если футболисты приходят из ЦСКА или «Локомотива», это не значит, что они автоматически будут основными в «Пари НН».

В стартовый состав нужно пробиваться через тренировочный процесс, контрольные матчи. Я приверженец игровой дисциплины. В рамках выстроенной у нас системы каждый должен делать на поле то, что от него требуется. Парни всё нормально, правильно восприняли. Все согласны, что нужно ещё доказывать», — сказал Юран корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.