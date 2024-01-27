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Юран: Марадишвили и Ермаков добавят «Пари НН» креатива. Царукяна доведём до уровня РПЛ

Юран: Марадишвили и Ермаков добавят «Пари НН» креатива. Царукяна доведём до уровня РПЛ
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран охарактеризовал новичков клуба.

«Понятно, что Костя Марадишвили — это игрок. Провёл достаточно матчей в РПЛ за ЦСКА и «Локомотив». Первый сбор у нас отработал на максимуме. Видны и обученность, и желание. Думаю, и он, и Ермаков добавят нам креатива. Парни хорошо оснащены технически, а физическое состояние ещё можно раскачивать.

Из «Алании» пришёл Валера Царукян. Первое впечатление о нём тоже неплохое. У него тоже, несомненно, есть задатки, но и есть над чем работать. По 45 минутам в контрольном матче было видно, что физически он ещё не готов, но я уверен, что совместно мы доведём его до уровня РПЛ.

Защитник Глущенков выпускался из московского «Динамо». На мой взгляд, парень принял правильное решение: не остался во Второй лиге — ушёл в высшую лигу Беларуси, поиграл в еврокубках и был признан игроком года в Беларуси. Уверен, что он будет биться за стартовый состав. Игрок интересный — оставляет очень хорошее впечатление», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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