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Источник: Кордоба не покинет «Краснодар» в зимнее трансферное окно

Источник: Кордоба не покинет «Краснодар» в зимнее трансферное окно
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба не покинет клуб этой зимой. Об этом сообщил «РБ Спорт».

По информации источника, в «Краснодар» не поступило ни одного предложения по трансферу футболиста, в клубе не рассматривают его уход зимой. Отмечается, что Кордоба сосредоточен на том, чтобы успешно завершить сезон с «быками».

Ранее сообщалось, что колумбийским форвардом интересуются клубы английской Премьер-лиги, среди которых назывались «Кристал Пэлас», «Ноттингем Форест», «Фулхэм» и другие.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 30-летний Джон Кордоба провёл 16 матчей, в которых забил восемь мячей и оформил две результативные передачи. Также на счету нападающего три игры и три гола в Фонбет Кубке России.

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