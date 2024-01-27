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Сергей Юран охарактеризовал сына Андрея Тихонова как футболиста

Сергей Юран охарактеризовал сына Андрея Тихонова как футболиста
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран поделился мнением о полузащитнике Михаиле Тихонове, являющемся сыном бывшего футболиста московского «Спартака» Андрея Тихонова.

«Мишка Тихонов ещё к нам пришёл. Я его и по Хабаровску, и по «Химкам» знаю. Главное качество — неуступчивость. Боец. Он в обойме, а там будем смотреть», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Михаил Тихонов подписал трудовое соглашение с нижегородским клубом. Последним клубом 25-летнего полузащитника была «Родина», которая разорвала с ним контракт.

После 18 туров чемпионата России «Пари Нижний Новгород» набрал 24 очка и на текущий момент занимает девятое место.

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