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«Локомотив» подпишет защитника Ньямси за € 3,5 млн

«Локомотив» подпишет защитника Ньямси за € 3,5 млн
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Московский «Локомотив» согласовал со «Страсбургом» трансфер защитника Жерзино Ньямси. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

По информации источника сумма сделки составит € 3,5 млн без учёта бонусов. Срок контракта защитника с «Локомотивом» будет рассчитан на 3,5 года. Отмечается, что футболист уже получил российскую визу и вскоре должен вылететь на медосмотр.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Локомотив» ведёт переговоры по переходу игрока.

В текущем сезоне французской Лиги 1 27-летний Жерзино Ньямси провёл 13 матчей. Результативными действиями футболист не отметился.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 31 очко за 18 матчей.

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