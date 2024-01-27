Экс-игрок «Тоттенхэма» Линекер: Осимхену стоит перейти в «Арсенал»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Гари Линекер считает, что для дальнейшего развития карьеры форварду «Наполи» Виктору Осимхену следует перейти в лондонский «Арсенал».

«На его месте я бы перешёл в «Арсенал». На мой взгляд, «Арсенал» сейчас на одного нападающего далёк от того, чтобы побеждать. «Челси» на одного нападающего далёк от того, чтобы стать конкурентоспособным. «Манчестер Юнайтед», которому тоже нужен центральный нападающий, ещё в принципе далёк до улучшения, этой команде предстоит пройти долгий путь. Поэтому на его месте я бы перешёл туда, где можно побеждать», — приводит слова Линекера The Sun.

Напомним, ранее президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что он знает о намерениях Осимхена покинуть неаполитанский клуб.