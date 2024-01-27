Один из лидеров сборной Таджикистана: Россия была бы в числе фаворитов Кубка Азии
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Полузащитник сборной Таджикистана, один из лидеров команды Алишер Джалилов оценил потенциальные перспективы национальной команды России на Кубке Азии.
«Я думаю, что Россия – это сильная команда. Она бы не только вышла из группы, но и считалась бы одним из фаворитов турнира. Вы знаете, в Азии есть сильные сборные. Это Япония, Южная Корея, Иран, Австралия, Саудовская Аравия, Катар и ещё бы отметил Узбекистан», — приводит слова Алишера Джалилова Metaratings.
Напомним, сборная Таджикистана, выступающая на Кубке Азии, прошла в 1/8 финала турнира, где встретится с национальной командой ОАЭ. Этот матч состоится завтра, 28 января. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.
Кубок Азии . 1/8 финала
28 января 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Таджикистан
Не начался
ОАЭ
Кто победит в основное время?
П1
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