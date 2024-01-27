Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Камерун. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Один из лидеров сборной Таджикистана: Россия была бы в числе фаворитов Кубка Азии

Один из лидеров сборной Таджикистана: Россия была бы в числе фаворитов Кубка Азии
Комментарии

Полузащитник сборной Таджикистана, один из лидеров команды Алишер Джалилов оценил потенциальные перспективы национальной команды России на Кубке Азии.

«Я думаю, что Россия – это сильная команда. Она бы не только вышла из группы, но и считалась бы одним из фаворитов турнира. Вы знаете, в Азии есть сильные сборные. Это Япония, Южная Корея, Иран, Австралия, Саудовская Аравия, Катар и ещё бы отметил Узбекистан», — приводит слова Алишера Джалилова Metaratings.

Напомним, сборная Таджикистана, выступающая на Кубке Азии, прошла в 1/8 финала турнира, где встретится с национальной командой ОАЭ. Этот матч состоится завтра, 28 января. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Кубок Азии . 1/8 финала
28 января 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Таджикистан
Не начался
ОАЭ
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android