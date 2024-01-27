Один из лидеров сборной Таджикистана: Россия была бы в числе фаворитов Кубка Азии

Полузащитник сборной Таджикистана, один из лидеров команды Алишер Джалилов оценил потенциальные перспективы национальной команды России на Кубке Азии.

«Я думаю, что Россия – это сильная команда. Она бы не только вышла из группы, но и считалась бы одним из фаворитов турнира. Вы знаете, в Азии есть сильные сборные. Это Япония, Южная Корея, Иран, Австралия, Саудовская Аравия, Катар и ещё бы отметил Узбекистан», — приводит слова Алишера Джалилова Metaratings.

Напомним, сборная Таджикистана, выступающая на Кубке Азии, прошла в 1/8 финала турнира, где встретится с национальной командой ОАЭ. Этот матч состоится завтра, 28 января. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.