«Отсутствие культуры». Вальверде — о расизме в адрес новичка «Атлетика» Бойро в соцсетях

Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде отреагировал на то, что некоторые болельщики клуба стали оскорблять нового левого защитника баскской команды Адама Бойро в социальных сетях на почве расизма.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

«Мне нечего сказать, но я сожалею об отсутствии культуры у людей. Но сожалеть об этом можно каждый день, потому что подобные комментарии появляются постоянно.

Это похоже на то, что происходит в профессиональном футболе. Когда ты выигрываешь, весь мир поддерживает тебя и говорит, что ты хорош. Когда проигрываешь, тебя могут оскорбить в любой социальной сети. Писать подобные расистские комментарии в социальных сетях, означает не понимать, в каком мире мы живём», — приводит слова Вальверде Mundo Deportivo.

Фото: Официальный сайт «ФК Атлетик»

Напомним, Бойро стал игроком «Атлетика» 24 января нынешнего года.