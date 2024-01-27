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«Отсутствие культуры». Вальверде — о расизме в адрес новичка «Атлетика» Бойро в соцсетях

«Отсутствие культуры». Вальверде — о расизме в адрес новичка «Атлетика» Бойро в соцсетях
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Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде отреагировал на то, что некоторые болельщики клуба стали оскорблять нового левого защитника баскской команды Адама Бойро в социальных сетях на почве расизма.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Мне нечего сказать, но я сожалею об отсутствии культуры у людей. Но сожалеть об этом можно каждый день, потому что подобные комментарии появляются постоянно.

Это похоже на то, что происходит в профессиональном футболе. Когда ты выигрываешь, весь мир поддерживает тебя и говорит, что ты хорош. Когда проигрываешь, тебя могут оскорбить в любой социальной сети. Писать подобные расистские комментарии в социальных сетях, означает не понимать, в каком мире мы живём», — приводит слова Вальверде Mundo Deportivo.

Фото: Официальный сайт «ФК Атлетик»

Напомним, Бойро стал игроком «Атлетика» 24 января нынешнего года.

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