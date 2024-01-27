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«Лас-Пальмас» — «Реал» Мадрид: текстовая онлайн-трансляция матча Примеры начнётся в 18:15

«Лас-Пальмас» — «Реал» Мадрид: текстовая онлайн-трансляция матча Примеры начнётся в 18:15
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В матче 22-го тура испанской Примеры встретятся «Лас-Пальмас» и мадридский «Реал». Команды будут играть на стадионе «Гран Канария» в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо. Начало игры — в 18:15 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испания - Примера . 22-й тур
27 января 2024, суббота. 18:15 МСК
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В матче первого круга чемпионата Испании «Реал» дома обыграл «Лас-Пальмас» со счётом 2:0. В составе хозяев отличились Браим Диас и Хоселу.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 51 очко за 20 матчей. «Лас-Пальмас» находится на девятой строчке, заработав 31 очко. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Жирона» (52).

Турнирная таблица Ла Лиги
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