Масалитин: ЦСКА-2 будет шансом и для молодых тренеров — так начинали Зидан и Гвардиола

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о возможном создании второй команды армейцев.

«Создание второй команды ЦСКА — очень хорошее решение. Они хотели заявиться на этот год, но не получилось из-за бюрократических проволочек. Я остаюсь при своём мнении: нужно делать дубли, потому что уровень Второй лиги не соответствует тем задачам, которые будут решать вторые команды. А в дублях играет половина основного состава, половина — молодых. И года через три мы бы получили совсем другой уровень РПЛ, а ещё молодёжь с опытом. Но инициатива хорошая.

У ЦСКА есть Гришин, Минько и Корнаухов, которые могут возглавить вторую команду. Есть ребята, которые прошли армейскую школу и добивались успехов. Кто-то с удовольствием возглавит. Это шанс не только для молодёжи, но и для тренеров, чтобы потом возглавить основную команду. Молодые тренеры могут понять, для них ли эта работа или нет. Яркий пример — Березуцкие. Решили попробовать без обкатки — не получилось. Через это проходили и Зидан в «Реале», и Гвардиола в «Барселоне», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.