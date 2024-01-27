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Шевченко прокомментировал своё назначение на пост президента Украинской ассоциации футбола

Шевченко прокомментировал своё назначение на пост президента Украинской ассоциации футбола
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Бывший футболист лондонского «Челси» и итальянского «Милана» Андрей Шевченко поделился впечатлениями от назначения на пост президента Украинской ассоциации футбола (УАФ).

«Это очень важная должность, большая ответственность. Думаю, что футбол имеет большое влияние в мире, внутри Украины и нашего общества. Хочу использовать свой авторитет, свой опыт, чтобы помочь молодому поколению Украины, командам, чтобы каждый мог продолжать играть в футбол даже в таких сложных условиях», — приводит слова Шевченко Sky Sports.

Напомним, Андрей Шевченко стал шестым президентом в истории УАФ. Предыдущий глава организации Андрей Павелко находится в СИЗО из-за коррупционных скандалов в Украинской ассоциации футбола.

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