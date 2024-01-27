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Шевченко высказался о футбольных проблемах Украины в связи с отъездом молодых игроков

Шевченко высказался о футбольных проблемах Украины в связи с отъездом молодых игроков
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Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко поделился мнением на тему отъезда молодых игроков из страны.

«У нас очень большая проблема с молодым поколением футболистов. Многие уехали из страны из-за специальной военной операции (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Нам необходимо контактировать с этими игроками и с их семьями, продолжать взаимодействовать с ними, чтобы убедиться, что в будущем они не перестанут поддерживать отношения с Украиной.

Нам нужно, чтобы они вернулись и играли за сборную Украины. Может ли футбольному будущему Украины быть нанесён непоправимый ущерб? Определённо да, если мы не выстроим правильную систему прямо сейчас», — приводит слова Шевченко Sky Sports.

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