Стал известен состав «Зенита» на контрольный матч с «Уралом»

В контрольном матче встретятся санкт-петербургский «Зенит» и екатеринбургский «Урал». Команды будут играть на стадионе «Заед Спортс Сити» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало матча — в 17:00 по московскому времени.

Стартовый состав «Зенита»: Адамов, Фернандес, Эракович, Алип, Сантос, Барриос, Вендел, Ахметов, Артур, Педро, Кассьерра.

Ранее «Зенит» разгромил самаркандское «Динамо» со счётом 5:1, а затем одержал победу в матче с «Чонбук Хёндэ Моторс» — 5:1. «Урал» 22 января обыграл «Галф Юнайтед» из ОАЭ со счётом 2:1.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 36 очков за 18 матчей. «Урал» находится на 12-й строчке, заработав 19 очков. Лидирует в РПЛ «Краснодар» (38).