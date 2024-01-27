Алексей Миранчук — в стартовом составе «Аталанты» на матч Серии А с «Удинезе»

В матче 22-го тура итальянской Серии А встретятся «Аталанта» и «Удинезе». Команды будут играть на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо (Италия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Марко Пиччинини. Начало игры — в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовые составы команд:
«Аталанта»: Карнесекки, Скальвини, Джимсити, Колашинац, Хольм, де Рон, Эдерсон, Руджери, Миранчук, Де Кетеларе, Скамакка.
«Удинезе»: Окойе, Феррейра, Перес, Кристенсен, Эбоселе, Камара, Ловрич, Уолас, Самарджич, Лукка, Товен.
«Аталанта» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2023/2024. Команда набрала 33 очка за 20 матчей. «Удинезе» находится на 16-й строчке, заработав 18 очков. Лидирует в Серии A «Ювентус» (52).
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