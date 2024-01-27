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Новичок «Зенита» Нино объяснил, почему Гвардиола с отрывом лучший тренер мира

Новичок «Зенита» Нино объяснил, почему Гвардиола с отрывом лучший тренер мира
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Бразильский новичок санкт-петербургского «Зенита» Нино рассказал, почему считает главного тренера английского «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу с отрывом лучшим тренером мира.

«Я всегда восхищался Гвардиолой как тренером. Мне кажется, он вообще постоянно в процессе и благодаря этому переизобретает футбол, придумывает в нём какие-то новые механизмы, связи, которых не существовало раньше. Ну и на поле, на практике выяснилось, что против его команды играть очень сложно.

Пеп — с отрывом лучший тренер мира. Вот вроде прочитал о нём книгу, а он всё равно совершенно непредсказуемый. У него всегда есть своё решение для любой задачи», — приводит слова Нино «Матч ТВ».

Напомним, предыдущим клубом Нино был бразильский «Флуминенсе». В финале клубного чемпионата мира-2023 «Флуминенсе» уступил «Манчестер Сити» со счётом 0:4. Нино забил мяч в собственные ворота.

Клубный чемпионат мира - 2023 . Финал
22 декабря 2023, пятница. 21:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
4 : 0
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Альварес – 1'     2:0 Нино – 27'     3:0 Фоден – 72'     4:0 Альварес – 88'    
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