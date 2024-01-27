Динияр Билялетдинов: наверное, Ньямси удалось привлечь в «Локомотив» деньгами

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал информацию о том, что железнодорожники могут приобрести 27-летнего центрального защитника «Страсбурга» Жерзино Ньямси.

«Трудно сказать, какие качества у этого футболиста Ньямси. Центральный защитник нужен «Локомотиву». Скаутская служба работает, потому берут такого игрока. Оборону нужно было усилить. Понятно, что сейчас нельзя подписывать суперевропейских футболистов. Может, Ньямси удалось привлечь деньгами. Еврокубков сейчас нет, остается рассчитывать на большую зарплату», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что «Локомотив» ведёт переговоры по переходу игрока. В свою очередь, по информации журналиста Ивана Карпова, сумма сделки составит € 3,5 млн без учёта бонусов. Срок контракта защитника с «Локомотивом» будет рассчитан на 3,5 года. Отмечается, что Ньямси получил российскую визу и в скором времени должен вылететь на медицинский осмотр.