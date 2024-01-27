Захаряна заменили в первом тайме матча с «Райо Вальекано» из-за травмы

В эти минуты проходит матч 22-го тура испанской Примеры между командой «Реал Сосьедад», за которую выступает российский полузащитник Арсен Захарян, и мадридским «Райо Вальекано». Встреча проводится на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 29-й минуте матча Захарян покинул поле из-за травмы. Арсен присел на газон и схватился за голеностоп. Прихрамывая, он ушёл за бровку поля. Вместо него вышел испанский полузащитник Брайс Мендес.

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«Реал Сосьедад» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании по футболу, набрав 35 очков в 21 матче. «Райо Вальекано» располагается на 13-й позиции. Команда завоевала 23 очка после 20 встреч.