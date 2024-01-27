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Захаряна заменили в первом тайме матча с «Райо Вальекано» из-за травмы

Захаряна заменили в первом тайме матча с «Райо Вальекано» из-за травмы
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В эти минуты проходит матч 22-го тура испанской Примеры между командой «Реал Сосьедад», за которую выступает российский полузащитник Арсен Захарян, и мадридским «Райо Вальекано». Встреча проводится на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испания - Примера . 22-й тур
27 января 2024, суббота. 16:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
2-й тайм
0 : 0
Райо Вальекано
Мадрид

На 29-й минуте матча Захарян покинул поле из-за травмы. Арсен присел на газон и схватился за голеностоп. Прихрамывая, он ушёл за бровку поля. Вместо него вышел испанский полузащитник Брайс Мендес.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

«Реал Сосьедад» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании по футболу, набрав 35 очков в 21 матче. «Райо Вальекано» располагается на 13-й позиции. Команда завоевала 23 очка после 20 встреч.

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