Захаряна заменили в первом тайме матча с «Райо Вальекано» из-за травмы

В эти минуты проходит матч 22-го тура испанской Примеры между командой «Реал Сосьедад», за которую выступает российский полузащитник Арсен Захарян, и мадридским «Райо Вальекано». Встреча проводится на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 29-й минуте матча Захарян покинул поле из-за травмы. Арсен присел на газон и схватился за голеностоп. Прихрамывая, он ушёл за бровку поля. Вместо него вышел испанский полузащитник Брайс Мендес.
«Реал Сосьедад» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании по футболу, набрав 35 очков в 21 матче. «Райо Вальекано» располагается на 13-й позиции. Команда завоевала 23 очка после 20 встреч.