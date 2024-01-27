Экс-игрок «Манчестер Сити» Анхелиньо станет футболистом «Ромы» — журналист Романо

Левый защитник «Галатасарая» Анхелиньо близок к тому, чтобы перейти в «Рому» на правах аренды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в эти часы клубы урегулируют последние нюансы, связанные с этой сделкой. Арендное соглашение будет включать пункт о праве выкупа 27-летнего игрока. В случае, если «Рома» захочет оставить защитника в команде, ей придётся заплатить турецкому клубу € 5 млн.

Напомним, в нынешнем сезоне защитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Анхелиньо выступал в составе взрослой команды «Манчестер Сити» с 2019 по 2021 год.