«Лас-Пальмас» — «Реал»: стартовые составы команд на матч 22-го тура Ла Лиги

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 27 января, состоится матч 22-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Лас-Пальмас» и мадридский «Реал». Команды будут играть на стадионе «Гран Канария» в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо. Начало игры — в 18:15 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Лас-Пальмас»: Вальес, Суарес, Мармоль, Кардона, Муньос, Марвин, Перроне, Молейро, Родригес, Рамирес, Эль-Хаддади.

«Реал»: Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Фернандес, Гарсия, Себальос, Кроос, Камавинга, Винисиус, Родриго, Диас.

В матче первого круга чемпионата Испании «Реал» дома обыграл «Лас-Пальмас» со счётом 2:0. В составе хозяев отличились Браим Диас и Хоселу.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 51 очко за 20 матчей. «Лас-Пальмас» находится на девятой строчке, заработав 31 очко. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Жирона» (52).