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Защитник «Зенита» Нино рассказал, как Ривалдо сделал предложение о переходе ему лично

Защитник «Зенита» Нино рассказал, как Ривалдо сделал предложение о переходе ему лично
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Бразильский новичок санкт-петербургского «Зенита», защитник Нино рассказал, как легендарный экс-нападающий Ривалдо сделал предложение о переходе ему лично.

«В «Ресифи» людям нравились мои действия, меня отмечали, но затем в моей жизни появился Ривалдо. В то время он был президентом клуба «Можи-Мирин» в Сан-Паулу. И вот однажды он пригласил меня к себе. Сделал предложение перейти в его команду, убедив, что это будет хороший шаг для моей карьеры. И я его принял.

У нас установились очень теплые отношения. Сейчас могу сказать, что мы даже друзья, потому что общаемся и по сей день», — приводит слова Нино «Матч ТВ».

Напомним, в текущее трансферное окно Нино перебрался в «Зенит» из «Флуминенсе», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 5 млн.

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