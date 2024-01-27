В ЦСКА высказались о переносе дерби со «Спартаком» из-за выборов президента

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал решение общего собрания Российской Премьер-Лиги о переносе матчей 21-го тура данного соревнования на 23-25 апреля, в том числе и перенос дерби с московским «Спартаком».

«На наш взгляд, не менее важным фактором является то, что 9-10 апреля — это дни со слотами Лиги чемпионов. По регламенту матчи национальных первенств на канале-бродкастере параллельно с идущими еврокубковыми матчами невозможны. В эти дни матч можно поставить только раньше. В будни это все не повышает, а снижает вероятную заполняемость стадиона. Поэтому мы, конечно же, были за тот вариант, который и был утвержден», — приводит слова Брейдо «РИА Новости Спорт».

Напомним, перенос игр 21-го тура РПЛ в связи с выборами президента России затронул московское дерби ЦСКА — «Спартак». Армейцы должны были сыграть с красно-белыми в середине марта, а встретятся в конце апреля.

После завершения первой части нынешнего сезона чемпионата России ЦСКА находится на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков после 18 матчей. Красно-белые же набрали 30 очков и на текущий момент занимают пятое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков.