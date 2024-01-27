Первый тренер Чалова — о свадьбе игрока: если человек любит, мотивации становится больше

Павел Коваль, первый тренер нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова, прокомментировал свадьбу игрока.

«Поздравляю Федю Чалова с свадьбой! Дай бог, чтобы всё было хорошо. Федя — большой молодец. Он уже взрослый, ему 25 — как раз.

В спортивном плане мотивации точно должно стать больше. Так всегда [бывает], если любишь человека. Конечно, это должно пойти только на пользу», — сказал Коваль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Чалов является воспитанником армейского клуба. Он попал в основной состав зимой 2017 года. В общей сложности россиянин провёл за ЦСКА 246 матчей во всех турнирах, где отметился 84 забитыми мячами и 42 голевыми передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.