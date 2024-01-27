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Алексей Миранчук открыл счёт в матче «Аталанты» с «Удинезе»

Алексей Миранчук открыл счёт в матче «Аталанты» с «Удинезе»
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В эти минуты проходит матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором встречаются «Аталанта» и «Удинезе». Команды играют на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо (Италия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Марко Пиччинини. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Италия - Серия А . 22-й тур
27 января 2024, суббота. 17:00 МСК
Аталанта
Бергамо
2-й тайм
2 : 0
Удинезе
Удине
1:0 Миранчук – 33'     2:0 Скамакка – 45+1'    

На 34-й минуте российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук открыл счёт в матче, пробив в одно касание после прострела Шарля Де Кетеларе с левого фланга.

В матче первого круга между этими командами была зафиксирована ничья — 1:1. В составе «Удинезе» отличился бразильский защитник Уолас, а в составе «Аталанты» голом отметился Эдерсон.

«Аталанта» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2023/2024. Команда набрала 33 очка за 20 матчей. «Удинезе» находится на 16-й строчке, заработав 18 очков. Лидирует «Ювентус» (52).

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