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Алексей Миранчук открыл счёт в матче «Аталанты» с «Удинезе»

В эти минуты проходит матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором встречаются «Аталанта» и «Удинезе». Команды играют на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо (Италия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Марко Пиччинини. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 34-й минуте российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук открыл счёт в матче, пробив в одно касание после прострела Шарля Де Кетеларе с левого фланга.

В матче первого круга между этими командами была зафиксирована ничья — 1:1. В составе «Удинезе» отличился бразильский защитник Уолас, а в составе «Аталанты» голом отметился Эдерсон.

«Аталанта» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2023/2024. Команда набрала 33 очка за 20 матчей. «Удинезе» находится на 16-й строчке, заработав 18 очков. Лидирует «Ювентус» (52).