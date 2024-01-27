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«Мейдстон Юнайтед» из шестого дивизиона вышел в 1/8 финала Кубка Англии, обыграв «Ипсвич»

«Мейдстон Юнайтед» из шестого дивизиона вышел в 1/8 финала Кубка Англии, обыграв «Ипсвич»
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Завершился матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встречались «Ипсвич Таун» и «Мейдстон Юнайтед». Гости одержали победу со счётом 2:1.

На 43-й минуте счёт открыл нападающий «Мейдстон Юнайтед» Ламар Рейнолдс. На 56-й минуте форвард «Ипсвич Таун» Джереми Сармиенто забил ответный мяч. Победу «Мейдстон Юнайтед» принёс полузащитник Сэм Корн, который отличился на 66-й минуте. За весь матч гости нанесли всего два удара по воротам соперника — оба стали результативными. В свою очередь, игроки «Ипсвич Таун» пробили 38 раз.

Отметим, что «Мейдстон Юнайтед» выступает в шестом дивизионе в иерархии английских лиг. На прошлой стадии команда обыграла «Стивенидж» со счётом 1:0. «Ипсвич Таун» выступает в Чемпионшипе.

Кубок Англии . 1/16 финала
27 января 2024, суббота. 15:30 МСК
Ипсвич Таун
Ипсвич
Окончен
1 : 2
Мейдстон Юнайтед
Мейдстон
0:1 Рейнолдс – 43'     1:1 Сармиенто – 56'     1:2 Корн – 66'    
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