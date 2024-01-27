Агент Гаича из ЦСКА высказался о конкуренции с Круговым, перешедшим из «Зенита»

Футбольный агент Раде Чалдович, представляющий интересы защитника московского ЦСКА Милана Гаича, высказался о конкуренции своего клиента с Данилом Круговым, который недавно перешёл в стан армейцев из санкт-петербурского «Зенита», но присоединится к команде только летом.

«Милан не боится конкуренции и готов выкладываться на 200 процентов, чтобы приносить пользу ЦСКА», — приводит слова Чалдовича «РБ Спорт».

Напомним, 17 января московский ЦСКА объявил о подписании контракта с Круговым. При этом игрок должен перейти в московский клуб только летом 2024 года, так как до тех пор будет действовать его контракт с «Зенитом». Сразу после информации от ЦСКА пресс-служба сине-бело-голубых объявила о ссылке Данила в «Зенит-2». Стоит отметить, что Круговой является воспитанником «Зенита».