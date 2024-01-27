Хаби Алонсо и Де Дзерби – основные кандидаты на замену Клоппу в «Ливерпуле» – Sky Sports

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо и Роберто Де Дзерби, который возглавляет английский «Брайтон», являются основными кандидатами на замену Юргену Клоппу в «Ливерпуле», сообщает Sky Sports Italia.

Алонсо возглавил немецкую команду в октябре 2022 года. В нынешнем сезоне «Байер» после 18 сыгранных матчей Бундеслиги является лидером чемпионата с 48 очками. При этом команда под руководством испанского специалиста ещё ни разу не проиграла в сезоне-2023/2024, одержав 24 победы и сыграв три раза вничью.

Де Дзерби стал главным тренером «Брайтона» в сентябре 2022 года и по ходу нынешнего сезоне команда занимает седьмое место в АПЛ, имея в своём активе 32 очка.

Напомним, Клопп объявил о своём решении уйти из «Ливерпуля» по окончанию сезона. Немецкий специалист объяснил его тем, что у него закончилась энергия для выполнения своей работы.