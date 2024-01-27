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«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Райо Вальекано», Захарян был заменён из-за травмы

«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Райо Вальекано», Захарян был заменён из-за травмы
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Сегодня, 27 января, состоялся матч 22-го тура испанской Примеры между командой «Реал Сосьедад», за которую выступает российский полузащитник Арсен Захарян, и мадридским «Райо Вальекано». Встреча прошла на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:00 мск. Матч закончился со счётом 0:0. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Команды забитыми мячами не отметились, при этом на 29-й минуте матча Арсен Захарян покинул поле из-за травмы. Арсен присел на газон и схватился за голеностоп. Прихрамывая, он ушёл за бровку поля. Вместо него появился испанский полузащитник Брайс Мендес. Позже пресс-служба «Реала Сосьедад» сообщила, что россиянин получил растяжения связок голеностопа левой ноги.

На данный момент после 22 сыгранных матчей испанской Примеры «Реал Сосьедад» располагается на шестом месте с 36 очками. «Райо Вальекано» находится на 13-й строчке с 24 очками.

Испания - Примера . 22-й тур
27 января 2024, суббота. 16:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
0 : 0
Райо Вальекано
Мадрид
Турнирная таблица Примеры сезона-2023/2024
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