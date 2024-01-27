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«Спартак-2» проиграл «Женису» в первом матче на зимних сборах

«Спартак-2» проиграл «Женису» в первом матче на зимних сборах
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Сегодня, 27 января, «Спартак-2» провёл свой первый матч на зимних учебно-тренировочных сборах. Соперниками красно-белых стал казахстанский «Женис». Встреча завершилась минимальной победой (1:0) команды из Казахстана.

По итогам прошедшего сезона «Женис» заработал право выступить в высшей лиги страны, заняв третье место в Первой лиге.

Напомним, 25 декабря московский «Спартак» объявил о возрождении второй команды. Проект «Спартака-2» будет разморожен после двухлетней паузы, команду заявят во Вторую лигу. Её главным тренером стал экс-игрок москвичей Дмитрий Комбаров.

Основная команда «Спартака» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 18 матчей.

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