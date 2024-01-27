Дмитрий Комбаров прокомментировал поражение «Спартака-2» в первом матче сборов

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Комбаров прокомментировал поражение команды в первом матче на зимних учебно-тренировочных сборах с казахстанским «Женисом» (0:1).

«Результат отрицательный. Всегда обидно проигрывать — что на сборах, что в официальных матчах. Но, на мой взгляд, игра была хорошая — переиграли соперника по многим показателям. Понравилось, что был рисунок игры, который мы требуем от футболистов. К сожалению, не получилось забить. Играли под большими нагрузками, у ребят несвежие ноги, в какой-то степени это тоже повлияло. Но мы готовились не к сегодняшней игре, идёт подготовка к чемпионату», — приводит слова Комбарова пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Напомним, 25 декабря московский «Спартак» объявил о возрождении второй команды. Проект «Спартака-2» будет разморожен после двухлетней паузы, команду заявят во Вторую лигу.

Дмитрию Комбарову 37 лет. Он выступал в составе московского «Спартака» с 2010 по 2019 год. За красно-белых Дмитрий в общей сложности провёл 272 матча во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счёт 26 забитых мячей и 42 результативные передачи. Вместе с красно-белыми он завоевал два трофея. В 2017-м Дмитрий стал чемпионом России в составе москвичей.