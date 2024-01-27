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Сёмин: Миранчук не сдавался и убедил тренера, что может приносить пользу «Аталанте»

Сёмин: Миранчук не сдавался и убедил тренера, что может приносить пользу «Аталанте»
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин высказался о голевых успехах российского полузащитника Алексея Миранчука в последних матчах за «Аталанту». Напомним, в сегодняшнем матче с «Удинезе» Миранчук забил гол на 34-й минуте.

«Сколько бы игрового времени не давали Миранчуку в «Аталанте», он всегда правильно относился к тренерским решениям. Алексей работал, не сдавался и в конце концов убедил тренера и руководителей в том, что может приносить пользу команде. Поэтому пришёл успех.

Для нас всех приятно, что наш парень играет в одной из лучших лиг Европы и забивает там. Любителям футбола, тренерам — нам всем очень приятно наблюдать за этим. Мы очень радуемся за успехи Миранчука так же, как и огорчаемся, когда он не играет», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Алексей Миранчук провёл 17 матчей за итальянскую «Аталанту» (не считая сегодняшний матч с «Удинезе») во всех официальных турнирах в нынешнем сезоне, отметившись двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Миранчук перешёл в «Аталанту» из московского «Локомотива» в 2020 году.

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