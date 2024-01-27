В «Барселоне» сообщили, что Алекс Бальде будет прооперирован

Пресс-служба «Барселоны» выступила в заявлением о травме защитника команды Алекса Бальде. Напомним, 20-летний футболист получил травму в матче 1/4 финала Кубка Испании с «Атлетиком» Бильбао (4:2).

«Тесты показали, что у игрока первой команды Алехандро Бальде повреждено сухожилие правого подколенного сухожилия. В ближайшие дни он пройдёт хирургическую операцию у доктора Лассе Лемпайнена под наблюдением медицинского персонала клуба в Турку, Финляндия. Как только процедура будет завершена, будет опубликовано новое заявление», — сообщает пресс-служба каталонцев.

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В текущем сезоне испанской Примеры Бальде провёл 18 матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Также на его счету две игры в Суперкубке Испании и шесть — в Лиге чемпионов. Защитник отметился одним голом в двух матчах Кубка Испании.