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ЦСКА поздравил Чалова с днём свадьбы

ЦСКА поздравил Чалова с днём свадьбы
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Московский ЦСКА поздравил нападающего команды Фёдора Чалова с днём свадьбы с Валерией Федотовой.

«Фёдор Чалов женился! Поздравляем Федю и его избранницу Валерию с этим знаменательным днём в их семейной жизни!», — сообщает пресс-служба клуба.

Посмотреть фото можно в телеграм-канале ЦСКА

Фёдор и Валерия начали встречаться ещё в возрасте 17 лет (они одногодки), и сейчас спустя восемь лет пара решила пожениться. Чалов сразу после первого зимнего сбора с армейской командой остался в Дубае, чтобы создать новую семью.

Чалов является воспитанником армейского клуба, он перебрался в основной состав зимой 2017 года. В общей сложности россиянин провёл за ЦСКА 246 матчей во всех турнирах, где отметился 84 забитыми мячами и 42 голевыми передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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