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Первый тренер Миранчука: Алексей давно доказал Гасперини, что должен быть основным игроком

Первый тренер Миранчука: Алексей давно доказал Гасперини, что должен быть основным игроком
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Александр Воронков, который является первым тренером полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, прокомментировал выступление россиянина за итальянскую команду.

«Миранчук неоднократно доказывал Гасперини, что должен быть основным игроком «Аталанты», но тренер как будто его не замечает. Очень хотелось бы, чтобы Лёша его окончательно переубедил, но вроде Алексей стал больше играть. Может быть, на этой волне у Гасперини тумблер переключится, но он уже закоренелый тренер — вряд ли изменится. Посмотрим, что будет дальше. Алексей точно соответствует уровню «Аталанты» и должен играть минимум по полтора тайма.

На этом этапе я доволен игрой Алексея. Говорил ему, что всегда нужно доказывать, что ты лучше, чем был вчера, а иначе другие обойдут. Он с этим согласился», — сказал Воронков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Италия - Серия А . 22-й тур
27 января 2024, суббота. 17:00 МСК
Аталанта
Бергамо
2-й тайм
2 : 0
Удинезе
Удине
1:0 Миранчук – 33'     2:0 Скамакка – 45+1'    
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