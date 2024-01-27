Тренер «Зенита» Семак объяснил, почему команда сыграет два товарищеских матча за два дня

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему команда сыграет два товарищеских матча за два дня.

«Смысл заключается только в том, чтобы как можно больше футболистов сыграли и почувствовали игровой ритм. Если у кого‑то сегодня хватит состояния сыграть полный матч — хорошо. Если нет, то у кого‑то будет 60 минут, у кого‑то 45. Дадим каждому возможность в этих двух встречах сыграть побольше.

Нам сейчас очень важно посмотреть, кто в каком состоянии находится. И с точки зрения позиций, над которыми ещё надо подумать. Например, принять решение по поводу молодых игроков: кого оставить, а кто‑то, может быть, уйдёт в аренду. Это тоже важный вопрос — как себя ребята покажут», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 27 января, «Зенит» проводит товарищеский матч с «Уралом» (0:0). При этом сине-бело-голубые уже 28 января сыграют товарищескую встречу с саудовским «Аль-Фатехом».