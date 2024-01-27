Гол Миранчука помог «Аталанте» уверенно обыграть «Удинезе»

Сегодня, 27 января, состоялся матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Аталанта» и «Удинезе». Команды играли на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Пиччинини. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Хозяева одержали уверенную победу — 2:0.
На 34-й минуте российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук открыл счёт в матче, пробив в одно касание после прострела Шарля Де Кетеларе с левого фланга. Второй мяч хозяев, забитый на 45+1-й минуте, в активе нападающего Джанлуки Скамакки.
28-летний Миранчук был заменён на 88-й минуте.
«Аталанта» набрала 36 очков и поднялась на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2023/2024. «Удинезе» находится на 16-й строчке, заработав 18 очков. Лидирует «Ювентус» (52).
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