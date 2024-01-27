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«Зенит» — «Урал»: Кассьерра открыл счёт в матче после грубой ошибки вратаря

«Зенит» — «Урал»: Кассьерра открыл счёт в матче после грубой ошибки вратаря
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Сегодня, 27 января, в контрольном матче встречаются санкт-петербургский «Зенит» и екатеринбургский «Урал». Команды играют на стадионе «Заед Спортс Сити» в Абу-Даби (ОАЭ). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по московскому времени.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
27 января 2024, суббота. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
1 : 0
Урал
Екатеринбург, Россия
1:0 Кассьерра – 88'    

В первом тайме команды пытались открыть счёт в матче, но сделать это не смогли. Уже в конце второго тайма, на 88-й минуте, Матео Кассьерра забил гол после грубой ошибки вратаря «Урала» Алексея Мамина, выведя «Зенит» вперёд — 1:0.

Ранее «Зенит» разгромил самаркандское «Динамо» со счётом 5:1, а затем одержал победу в матче с «Чонбук Хёндэ Моторс» — 5:1. «Урал» 22 января обыграл «Галф Юнайтед» из ОАЭ со счётом 2:1.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 36 очков за 18 матчей. «Урал» находится на 12-й строчке, заработав 19 очков. Лидирует в РПЛ «Краснодар» (38).

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