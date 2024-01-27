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Стала известна сумма, за которую «Локо» может выкупить Хамулича после аренды

Стала известна сумма, за которую «Локо» может выкупить Хамулича после аренды
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Стала известна сумма, за которую московский «Локомотив» может выкупить нападающего французской «Тулузы» Саида Хамулича после аренды.

«Локомотив» арендует Хамулича с правом выкупа за € 2,6 млн. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Форвард уже прошёл медосмотр.

Напомним, Хамулич привлёк железнодорожников своим стилем игры, габаритами и нацеленностью на ворота. В «Локомотиве» его планируют задействовать как в центре, так и на фланге атаки.

23-летний нападающий летом был отдан в аренду в нидерландский «Виттес», за который провёл 14 матчей во всех турнирах, где отметился одной голевой передачей. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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