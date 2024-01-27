«Бавария» на выезде обыграла «Аугсбург» в матче Бундеслиги

Завершился матч 18-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Аугсбург» и «Бавария». Команды играли на стадионе «ВВК-Арена» в Аугсбурге (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кристианом Дингертом. «Бавария» одержала победу со счётом 3:2.
На 23-й минуте счёт открыл полузащитник «Баварии» Александар Павлович. В концовке тайма защитник Альфонсо Дэвис увеличил преимущество гостей. На 52-й минуте нападающий Эрмедин Демирович отыграл один мяч «Аугсбурга». На 61-й минуте отличился нападающий «Баварии» Гарри Кейн. На 88-й минуте нападающий хозяев Свен Михель не реализовал пенальти. В концовке встречи Эрмедин Демирович оформил дубль, забив с 11-метровой отметки.
«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 47 очков после 19 матчей. «Аугсбург» находится на 12-й строчке, заработав 21 очко. Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Байер» (48).
- 27 января 2024
-
20:18
-
20:14
-
20:10
-
20:08
-
20:05
-
20:04
-
20:03
-
20:01
-
19:55
-
19:50
-
19:50
-
19:45
-
19:34
-
19:33
-
19:32
-
19:31
-
19:30
-
19:29
-
19:17
-
19:11
-
19:08
-
19:07
-
19:04
-
18:53
-
18:53
-
18:47
-
18:46
-
18:44
-
18:42
-
18:34
-
18:31
-
18:29
-
18:29
-
18:19
-
18:18