«Лас-Пальмас» — «Реал»: хозяева открыли счёт в матче

В эти минуты проходит матч 22-го тура испанской Примеры, в котором встречаются «Лас-Пальмас» и мадридский «Реал». Команды играют на стадионе «Гран Канария» в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (Испания). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо. Стартовый свисток прозвучал в 18:15 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 53-й минуте полузащитник «Лас-Пальмас» Хавьер Муньос вывел свою команду вперёд.
В матче первого круга чемпионата Испании «Реал» дома обыграл «Лас-Пальмас» со счётом 2:0. В составе хозяев отличились Браим Диас и Хоселу.
«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 51 очко за 20 матчей. «Лас-Пальмас» находится на девятой строчке, заработав 31 очко. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Жирона» (52).
- 27 января 2024
-
20:18
-
20:14
-
20:10
-
20:08
-
20:05
-
20:04
-
20:03
-
20:01
-
19:55
-
19:50
-
19:50
-
19:45
-
19:34
-
19:33
-
19:32
-
19:31
-
19:30
-
19:29
-
19:17
-
19:11
-
19:08
-
19:07
-
19:04
-
18:53
-
18:53
-
18:47
-
18:46
-
18:44
-
18:42
-
18:34
-
18:31
-
18:29
-
18:29
-
18:19
-
18:18