Игрок «Реала» Родриго ударил по затылку вратаря «Лас-Пальмаса», за что получил жёлтую

Футболист мадридского «Реала» Родриго в матче 22-го тура испанской Примеры с «Лас-Пальмасом», который проходит в данный момент, ударил ладонью по затылку вратаря команды соперника Альваро Вальеса, за что получил лишь жёлтую карточку. На момент написания новости «Лас-Пальмас» выигрывает со счётом 1:0.

Фото: Кадр из трансляции

На пятой минуте у Родриго и Вальеса случилась стычка, после чего бразилец ладонью ударил по затылку своего оппонента. При этом главный арбитр матча Сесар Сото Градо показал футболисту «сливочных» жёлтую карточку.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

На данный момент мадридский «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 51 очко за 20 матчей. «Лас-Пальмас» находится на девятой строчке, заработав 31 очко. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Жирона» (52).