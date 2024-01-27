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«Лас-Пальмас» — «Реал»: Винисиус Жуниор сравнял счёт

«Лас-Пальмас» — «Реал»: Винисиус Жуниор сравнял счёт
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В эти минуты проходит матч 22-го тура испанской Примеры, в котором встречаются «Лас-Пальмас» и мадридский «Реал». Команды играют на стадионе «Гран Канария» в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (Испания). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо. Стартовый свисток прозвучал в 18:15 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испания - Примера . 22-й тур
27 января 2024, суббота. 18:15 МСК
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Муньос – 53'     1:1 Винисиус Жуниор – 65'     1:2 Тчуамени – 84'    

На 65-й минуте бразильский вингер «Реала» Винисиус Жуниор сделал счёт 1:1.

В матче первого круга чемпионата Испании «Реал» дома обыграл «Лас-Пальмас» со счётом 2:0. В составе хозяев отличились Браим Диас и Хоселу.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 51 очко за 20 матчей. «Лас-Пальмас» находится на девятой строчке, заработав 31 очко. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Жирона» (52).

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