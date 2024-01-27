«Лас-Пальмас» — «Реал»: Винисиус Жуниор сравнял счёт

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В эти минуты проходит матч 22-го тура испанской Примеры, в котором встречаются «Лас-Пальмас» и мадридский «Реал». Команды играют на стадионе «Гран Канария» в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (Испания). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо. Стартовый свисток прозвучал в 18:15 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 65-й минуте бразильский вингер «Реала» Винисиус Жуниор сделал счёт 1:1.

В матче первого круга чемпионата Испании «Реал» дома обыграл «Лас-Пальмас» со счётом 2:0. В составе хозяев отличились Браим Диас и Хоселу.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 51 очко за 20 матчей. «Лас-Пальмас» находится на девятой строчке, заработав 31 очко. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Жирона» (52).