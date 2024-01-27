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Нидерландский журналист ответил, выше ли в РПЛ уровень, чем в Эредивизии

Нидерландский журналист ответил, выше ли в РПЛ уровень, чем в Эредивизии
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Нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс сравнил уровень Российской Премьер-Лиги с уровнем чемпионата Нидерландов (Эредивизия).

«На мой взгляд, сейчас в РПЛ уровень выше, чем в чемпионате Нидерландов. ПСВ и «Фейеноорд» — команды очень высокого уровня на данный момент, но в целом чемпионат России сильнее. Даже несмотря на отстранение российских клубов от еврокубков, РПЛ остается сильным европейским чемпионатом», — приводит слова Каптейнса «РБ Спорт».

Напомним, 20 декабря стало известно, что исполком РФС практически единогласно принял решение остаться в УЕФА. При этом президент РФС Александр Дюков заявлял, что вопрос перехода России в Азию может быть вновь поднят в будущем.

В конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из‑за ситуации на Украине.

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