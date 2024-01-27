18-летний Арда Гюлер дебютировал за «Реал» в Ла Лиге

В эти минуты проходит матч 22-го тура испанской Примеры, в котором встречаются «Лас-Пальмас» и мадридский «Реал». Команды играют на стадионе «Гран Канария» в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (Испания). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо. Стартовый свисток прозвучал в 18:15 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

18-летний турецкий полузащитник дебютировал в испанской Примере, выйдя на поле на 81-й минуте.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

Напомним, в нынешнем сезоне Гюлер принял участие в двух матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Текущее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.