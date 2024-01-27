Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Камерун. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Балтики» Осипов перенёс операцию

Игрок «Балтики» Осипов перенёс операцию
Комментарии

Футболист калининградской «Балтики» Александр Осипов перенёс операцию после травмы, которую получил в товарищеском матче с боснийским «Борацом» (2:0).

«По итогам матча против «Бораца» у Александра Осипова диагностирован оскольчатый перелом носа. Вчера нашему полузащитнику была сделана операция, сейчас он находится в расположении команды. Желаем Саше скорейшего возвращения в строй! Настоящий боец!», — сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, после 18 туров Российской Премьер-Лиги «Балтика» набрала 13 очков и на текущий момент занимает 15-е место. В первом туре после возобновления сезона РПЛ калининградской команде предстоит сыграть с «Сочи». Лидером чемпионата является «Краснодар», у которого в активе 38 очков.

Материалы по теме
Агент Стоцкого: история с возможным переходом Дмитрия в «Балтику» пока актуальна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android