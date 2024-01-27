Игрок «Балтики» Осипов перенёс операцию

Футболист калининградской «Балтики» Александр Осипов перенёс операцию после травмы, которую получил в товарищеском матче с боснийским «Борацом» (2:0).

«По итогам матча против «Бораца» у Александра Осипова диагностирован оскольчатый перелом носа. Вчера нашему полузащитнику была сделана операция, сейчас он находится в расположении команды. Желаем Саше скорейшего возвращения в строй! Настоящий боец!», — сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, после 18 туров Российской Премьер-Лиги «Балтика» набрала 13 очков и на текущий момент занимает 15-е место. В первом туре после возобновления сезона РПЛ калининградской команде предстоит сыграть с «Сочи». Лидером чемпионата является «Краснодар», у которого в активе 38 очков.