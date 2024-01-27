«Реал» одержал волевую победу над «Лас-Пальмасом» и вышел на первое место в Ла Лиге

Завершился матч 22-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Лас-Пальмас» и мадридский «Реал». Команды играли на стадионе «Гран Канария» в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо. Стартовый свисток прозвучал в 18:15 мск. Гости одержали волевую победу — 2:1.
Счёт в матче был открыт на 53-й минуте, когда полузащитник «Лас-Пальмас» Хавьер Муньос вывел свою команду вперёд. На 65-й минуте бразильский вингер «Реала» Винисиус Жуниор сделал счёт 1:1. На 84-й минуте французский полузащитник Орельен Тчуамени вывел «Реал» вперёд и принёс клубу победу.
«Реал» набрал 54 очка в 21 встрече и поднялся на первое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. «Лас-Пальмас» находится на восьмой строчке, заработав 31 очко.
- 27 января 2024
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