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Юрген Клопп летом может возглавить «Рому» — Il Messagerro

Юрген Клопп летом может возглавить «Рому» — Il Messagerro
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Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп летом может возглавить итальянскую «Рому», сообщает Il Messagerro.

По информации источника, если римская команда при нынешнем главном тренере Даниэле Де Росси будет показывать неубедительную игру, то уже в конце сезона эта должность станет вакантной. При этом руководство «Ромы» постарается убедить Клоппа возглавить команду летом.

Ранее появилась информация, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта мечтает о подписании Клоппа. В связи с этим каталонцы могут сделать предложение немецкому специалисту.

Напомним, 26 января Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании этого сезона. В своём заявлении немецкий специалист дал понять, что у него больше не осталось энергии на тренерскую работу в команде. Клопп возглавляет ливерпульский клуб с 2015 года. Под руководством немецкого специалиста мерсисайдцы завоевали семь трофеев.

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