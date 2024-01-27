В «Реале Сосьедад» прокомментировали травму Арсена Захаряна

Представитель пресс-службы испанского «Реала Сосьедад» прокомментировали травму российского полузащитника команды Арсена Захаряна, полученную в матче 22-го тура испанской Ла Лиги с «Райо Вальекано» (0:0).

«Арсен получил растяжение связок левой лодыжки. Восстановление не имеет временных рамок», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову в пресс-службе клуба.

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Напомним, в матче 22-го тура испанской Примеры с «Райо Вальекано» (0:0) Арсен Захарян покинул поле из-за травмы на 29-й минуте. В нынешнем сезоне Арсен Захарян провёл во всех турнирах за «Реал Сосьедад» 24 матча, в которых отметился лишь одной голевой передачей. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 15 млн.