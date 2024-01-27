«Талант!» Фанаты «Аталанты» в восторге от гола Миранчука в ворота «Удинезе»

Болельщики итальянской «Аталанты» по достоинству оценили игру российского полузащитника команды Алексея Миранчука, оставшись в восторге от его гола в последнем матче. Напомним, в матче 22-го тура итальянской Серии А гол Миранчука помог «Аталанте» уверенно обыграть «Удинезе» со счётом 2:0.

«Миранчук — футболист, который никогда не бывает банальным. Это видно по его игре и голам, которые он забивает. Талант!» — восхищался Luca Cirella;

«Миранчук на пике формы», — написал пользователь с ником Ulrich Rako.

«Миранчук и Де Кетеларе — лучшая пара нападающих в Серии А!», — написал пользователь с ником pieetroooo.

«Миранчук был близок к уходу из «Аталанты», но сейчас он переживает невероятное перерождение. Он провел несколько матчей на отличном уровне!», — отметил gusxrp13.

Напомним, на 34-й минуте российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук открыл счёт в матче, пробив в одно касание после прострела Шарля Де Кетеларе с левого фланга. При этом российского футболиста заменили на 88-й минуте игры.

Алексей Миранчук провёл 18 матчей за итальянскую «Аталанту» во всех официальных турнирах в нынешнем сезоне, отметившись тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Миранчук перешёл в «Аталанту» из московского «Локомотива» в 2020 году.